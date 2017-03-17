陸銀監會：放寬外資銀投資大陸境內銀行
中國大陸銀行業監督管理委員會今天發布通知，明確允許在陸外資法人銀行依法投資大陸境內銀行業金融機構。
新華社報導，大陸銀監會官員表示，2006年前，在陸外資銀行主要以分行形式經營，不具有投資銀行業金融機構的主體資格。
2006年部分在陸外資銀行開始轉為以本地法人形式經營，但轉制初期法人銀行規模較小，綜合管理能力處於建設初期，尚不具備投資管理銀行業金融機構的能力。因此，外資銀行在中國大陸境內投資銀行業金融機構均通過境外母行進行。
官員表示，經過近10年的發展，在陸外資法人銀行在中國大陸市場的經營發展基礎不斷加強，已具備一定的管理能力，因此對在陸外資法人銀行進行再投資的監管政策予以明確。
官員表示，未來在符合現行法規的前提下，外資銀行既可以選擇以境外母行為主體投資境內銀行業金融機構，也可選擇以在大陸法人銀行為主體進行投資。1060317
(中央社)
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