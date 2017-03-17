索馬利亞難民遭攻擊 至少33死35傷

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葉門青年運動控制的荷台達地區海岸警衛隊員說，一架直昇機昨晚在葉門外海攻擊一艘難民船，造成船上包括婦孺在內至少33名索馬利亞難民身亡，另有35人受傷。

海岸警衛隊員穆罕默德（Mohamed al-Alay）告訴路透社，一架阿帕契（Apache）直昇機在曼德海峽（Bab al-Mandeb strait）附近採取攻擊行動時，這些攜有聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）官方文件的難民正在由葉門前往蘇丹的途中。

路透社和法新社報導，當時駕駛這艘難民船的席亞德（Ibrahim Ali Zeyad）說，事發後，80名難民獲救。

攻擊者身分目前還不明朗。

位於紅海旁的荷台達港（Hodeidah）目前受伊朗盟友葉門青年運動（Houthi）好戰分子控制。葉門青年運動2014年入侵葉門首都沙那（Sanaa），沙烏地阿拉伯支持的總統哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi）被迫流亡海外。

一支沙鳥地領導的聯軍部隊於2015年成立，以對抗葉門青年運動以及效忠前總統沙雷（Ali Abdullah Saleh）的部隊。沙雷曾向鄰近的沙鳥地阿拉伯發射飛彈。

曼德海峽是紅海南端的戰略通道。每天有近400萬桶石油行經此地運往歐洲、美國和亞洲。（譯者：中央社周慧盈）1060317

(中央社)