黃小柔曾說艾莉絲「婚姻遲早會出問題」

艾莉絲今日宣布離婚。(取自艾莉絲臉書)

黃小柔留言支持艾莉絲。(取自艾莉絲臉書)

艾莉絲6年前閃嫁日籍丈夫荒木留以，婚後育有一女梨梨醬，今(17日)在臉書驚爆2年前就已離婚，震驚台灣演藝圈。早前她的好友黃小柔就曾在節目上透露，稱艾莉絲婚後壓抑，婚姻遲早出問題。

黃小柔2015年上《康熙來了》曾透露，好友艾莉絲個性自由不愛拘束，婚後異常壓抑，婚姻遲早會出問題。如今艾莉絲宣布離婚，黃小柔似乎早知道消息，在臉書留言支持：「寶貝加油～回來給妳們一個大擁抱❤永遠愛妳們！」

早前艾莉絲也被發現，在臉書分享在法國居住點滴，卻甚少提及老公，多次上節目大談跨國婚姻，去年2月卻表示老公個性低調，不希望在臉書露臉，婚變有跡可循。

(中時電子報)