黃小柔曾說艾莉絲「婚姻遲早會出問題」
艾莉絲6年前閃嫁日籍丈夫荒木留以，婚後育有一女梨梨醬，今(17日)在臉書驚爆2年前就已離婚，震驚台灣演藝圈。早前她的好友黃小柔就曾在節目上透露，稱艾莉絲婚後壓抑，婚姻遲早出問題。
黃小柔2015年上《康熙來了》曾透露，好友艾莉絲個性自由不愛拘束，婚後異常壓抑，婚姻遲早會出問題。如今艾莉絲宣布離婚，黃小柔似乎早知道消息，在臉書留言支持：「寶貝加油～回來給妳們一個大擁抱❤永遠愛妳們！」
早前艾莉絲也被發現，在臉書分享在法國居住點滴，卻甚少提及老公，多次上節目大談跨國婚姻，去年2月卻表示老公個性低調，不希望在臉書露臉，婚變有跡可循。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。