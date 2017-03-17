警友會主任贊助書 期許警方事半功倍

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警友會組織長期協助警察打擊犯罪，捐贈物資或是充實設備，新竹縣警友會橫山辦事處主任何維政此次別出心裁，捐了100本《犯罪偵查理論與實務》，期望警方能了解最新形態的知識，對於警察工作更有助益。

何維政目前在中華大學進修土木系博士班，他事業有成，不僅熱心公益，也孜孜不倦，此次捐書，也幾經徵詢、挑選，自掏腰包購買，橫山警分局都受惠，分局長賴銘助也特別致贈感謝狀。

何維政在某次與賴銘助聊天中，發現現代犯罪的手法、日益複雜，因此動念購書，該書也引進新知，包含偵查的知識、技巧、資訊科技、心理學、物聯網的概念、大數據分析技術等，期望對警方工作有增益。

(中時)