提勒森：對北韓忍耐已盡 將謀求所有措施

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韓聯社報導，美國國務卿提勒森17日作爲川普政府首任外交首長在南韓外交部出席韓美外長聯合記者會表示，對北韓的「戰略忍耐」政策到此爲止。

「戰略忍耐」政策是美國上任總統歐巴馬推行等待北韓改變態度同意棄核的政策。提勒森在記者會上稱，將採取綜合措施促使北韓放棄核武器，美方謀求的外交、安全、經濟措施不限形式，所有選項都在考慮之列。提勒森相信，聯合國安理會尚未採取最高水準的制裁措施，有意進一步加大制裁北韓力度。

提勒森稱，並不願意看到事態升級爲軍事矛盾，但萬一北韓有威脅南韓及（駐韓）美軍的舉動，將採取相應措施，一旦北韓的威脅超過一定限度，將採取行動。提勒森還稱，只有北韓放棄核武等大規模殺傷性武器，才會與其對話。

提勒森表示，北韓已對美國本土構成威脅，18日訪中時將商量中國採取何種措施。提勒森還表示，中國爲反制薩德入韓而採取經濟報復措施不合適，令人非常遺憾，美方敦促中方保持克制。

(旺報)