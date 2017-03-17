逼童睡陽台爆創傷症候群 家長怒控惡師

新北市某國小林姓學生疑遭老師不當管教，長期午休時間獨自睡在陽台，不得進教室。（譚宇哲翻攝）

林姓學生的父母出面向媒體指控李姓老師的惡行。（譚宇哲攝）

新北市某國小林姓學生過去長期遭李姓班導師不當管教，甚至要求其午休時間獨自睡在陽台，不得進教室，讓林生引發失眠、食慾不振、懼怕上學等症狀，經醫師診斷為創傷後壓力症候群，林生家長不滿校方未對該名老師進行懲處，且教育局要求校方啟動行政調查，至今仍無結果，憤而投訴媒體，盼校方積極處置，淘汰不適任老師。

林姓學生的父親說，孩子從2014年就讀該小學一年級時，疑似因在一次午休中抬頭被李姓班導師看見，竟要求孩子往後午休時間自行搬椅子到教室外的陽台，後續更曾遭李老師以摀嘴罰站、拿抹布跪著擦地等方式管教，時間長達一年。

林父指出，最初曾發現孩子在就學期間陸續出現啃筆、咬衣袖等奇怪行為，詢問校方後均表示孩子在校學習正常，直到2015年李老師在一次家長座談會中自曝管教方式，才得知情形，後續經與孩子和其他家長確認，進一步證實還有其他學生遭老師命令到走廊或其他班級午休，詢問老師原因，卻得不到答案。

林姓學生的母親表示，孩子曾試圖留在教室午休，反遭同學譏諷「你的位子在陽台」，長期壓抑下，陸續出現失眠、躲在桌椅下、懼怕上學等徵狀，經淡水馬偕醫院心理醫師診斷為創傷後壓力症候群。

「希望不要再有受害者！」林母說，校方後續未針對該老師不當管教行為予以懲處，教育局要求校方對此事進行行政調查，至今仍沒有結果，老師更堅稱管教行為合理，絲毫沒有悔意，盼校方積極處置，淘汰不適任的老師。

新北市教育局表示，該案已進入司法程序，已請該校重啟管教案件事實的行政調查，惟因司法進行調查同時，該教師個人所提出的教師申訴也同時進行，案件調查與資料收集需要許多時間，為因應司法調查所需，並促成教師申訴評議委員會決議，教育局已請該校盡速釐清案情。

(中時)