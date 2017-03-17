賀一航罹大腸癌3期 透露回診結果

張翰（左起）、六月、張書豪、賀一航、柯淑勤、林予晞、黃遠、哈孝遠。（公視提供）

賀一航和柯淑勤、六月、張書豪、張翰、林予晞、黃遠主演的公視、TVBS《酸甜之味》今晚９點在公視首播、10點在TVBS歡樂台播。17日首映，賀一航6年前被診斷出大腸癌3期，擔心化療後整個人會敗壞，未按醫生建議服用口服化療藥，他昨說前陣子做了回診，狀況穩定，「我5年只追蹤過1次，醫生沒講什麼的話，那就好了。」他和也同樣罹患大腸癌的豬哥亮沒交集，昨也說10多年沒聯絡了。

六月昨爆賀一航拍戲時，常半夜傳LINE給她，看她沒有已讀，接著再打電話給她，「快啊，上來啊！」賀一航苦笑：「哇哩咧，不要講那麼簡單好嗎，是來上線啦。」曖昧話語惹得李易吃醋，忍不住問六月：「我覺得賀大哥是不是要追妳啊？」

賀一航劇中看不慣兒子張書豪行徑就罵他，他坦言「演自己」，他說31歲兒子曾治豪目前主業是在PUB駐唱，他現在已不管兒子想唱歌還演戲，「我有3個階段，先是反對，再來鼓勵，現在是不再參與他任何事。」

賀一航拍戲每次重來台詞都不一樣，而且會自己消化後以台語演出，笑哏常讓所有人都忍笑到發抖，他拍《酸甜之味》也常即興演出，甚至搶別的演員的台詞，導演許肇任導戲也憑感覺，後來所有演員全丟本上陣，擦出各種火花，柯淑勤說：「我從影25年，第一次不看劇本。」也指賀一航演8次，8次台詞都不一樣，「他啊，根本記不住兩行啦」。

(中時)