薩德雷達探測覆蓋大片領土 中國持續反對
大陸外交部發言人華春瑩在17日舉行的例行記者會上表示，南韓外交部已向中方作出澄清，該媒體有關薩德反導系統配套的X波段雷達運抵南韓的報導並不屬實。中方反對部署薩德。
人民日報用戶端3月17日報導，對於記者問日前部分南韓媒體報導稱，美軍已將薩德反導系統配套的X波段雷達運抵南韓。中方對此有何回應？
華春瑩回答，南韓外交部已向中方作出澄清，有關報導並不屬實。「我願重申，中方反對薩德的立場是一貫、明確的。我們敦促有關方正視中方合理關切，立即停止相關部署進程」。
另有記者問，南韓有人認為，韓方已向中方解釋薩德僅為防禦北韓核飛彈威脅，但中方對此並未接受。很多南韓民眾並不理解中方為何反對薩德。
華春瑩回答，關於薩德問題，中方已多次明確表明反對立場，並指出了其嚴重危害和後果。薩德系統所配備的X波段雷達探測距離可達2千公里以上，監測預警範圍遠遠超出半島，深入亞洲大陸腹地，覆蓋中國大片領土，已經遠遠超出了南韓應對外來核飛彈威脅的範疇。
(旺報)
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