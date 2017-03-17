福島核災民告政府及東電 法院首度判賠

東京電力公司（東電）福島第一核電廠於2011年3月11日大地震發生核災，有民眾因此疏散到群馬縣，其中137人向法院告政府及東電並索賠，法院今天首度判決，判被告須賠償。

受到核災影響，被指定為避難區域及福島縣其他地區的民眾，後來部分疏散到群馬縣。其中137人因為離鄉背井、失去生活基礎等因素，精神倍感痛苦，因此向法院告政府及東電，索賠總額約15億日圓（約新台幣4億元）的精神撫慰金。平均每名原告1100萬日圓。

這起官司焦點是東電有無過失、政府有無責任、賠償金的正當性、自主疏散的適當性。

群馬縣前橋地方法院今天審理此案，最後做出判決，認為被告事前曾預測有發生海嘯的可能，核災是可預防的。法官判決，被告應賠償約3800萬日圓。

法官表示，根據2002年7月政府的地震調查研究推進本部所發表的巨大地震（芮氏規模8.0以上）的假想，政府與東京電力公司曾在那幾個月後預測可能有大海嘯發生。

法官認為，東電如果在機房上的樓層安裝緊急用發電機等，這些對策是很容易做。加上政府也有權限下令東電做好這些對策，核災是有可能避免的。

有關核災的官司，日本有18都道府縣共約1萬2000人提出集體訴訟，今天這起官司是首度做出判決，判決結果可能影響到以後的官司。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天下午在例行記者會，被問到前橋地院的判決。菅義偉說，不清楚詳細內容，但聽說，政府的主張有一部分沒被接受。今後，相關省廳（部會）將仔細查看判決的內容，再討論因應之道。

菅義偉被問到這項判決是否影響日本政府的能源政策時，答說：「不會」。1060317

(中央社)