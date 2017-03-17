無印良品遭指控 上海未發現問題產品

上海市新聞辦公室今天舉行記者會，半數提問媒體關注日本無印良品的食品安全議題。上海官員表示，尚未發現相關產品進入上海，並強調放射性元素自去年起就是監測重點。

中國大陸中央電視台15日報導多家廠商在大陸販售的產品有疑慮，其中包括台灣消費者也相當喜愛的日本無印良品。報導指控無印良品部分進口食品來自核災地區。無印良品16日澄清，所售商品非核災食品。

上海市人民政府新聞辦公室今天舉行記者會，發布「上海市食品安全條例」、「上海市建設市民滿意的食品安全城市行動方案」有關情況。會後問答時，有6家媒體提問，其中3家均關切無印良品商品在上海的銷售情況並表達疑慮。

上海市食品藥品監督管理局長閻祖強表示，關於無印良品的食品安全，上海出入境檢驗檢疫部門、食藥監部門加強檢查力度，目前還沒有發現有相關問題的產品進入上海市場。

他強調，2016年在上海食品安全風險監測當中，已經把放射性元素的產品列入風險監測的重點。對市場上銷售的蔬菜、水果、生鮮乳特別是水產品，進行7大類、50件、10項放射性核素的監測。

至於上海有部分商家開始下架日本的進口商品，對此，閻祖強表示，部分商家自行對產地不清晰，或者需要進一步提供產地證明的商品暫時下架，「這些企業是主動承擔社會責任，是負責的態度」。

媒體也擔心保稅區或代購等情況可能會讓上海食安出現漏洞。閻祖強說，不可否認監管部門間還有縫隙，存在訊息不對稱等情況，但有關單位和出入境檢驗檢疫局已經商談好，將共同建立一個監管的訊息平台。1060317

(中央社)