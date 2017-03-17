台漁船菲海擱淺 船員平安

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菲律賓海岸防衛隊在1份簡短的報告中說，台灣漁船「Hai Shun Shuan」昨天在南伊羅科斯省（Ilocos Sur）卡布高鎮（Cabugao）海域擱淺，船上有3名台灣人，船員都平安。

初步調查顯示，「Hai Shun Shuan」正在從馬來西亞返回台灣的途中，因油料耗盡而請求靠岸，結果因不熟悉港口地形而擱淺。

海岸防衛隊說，船上人員均有合法文件。1060317

(中央社)