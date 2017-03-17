媳婦殺婆婆 15萬交保 強制就醫

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台北市松山區新東街張姓婦人，今早情緒失控，持菜刀砍死陳姓婆婆，警方依殺人罪將張婦移送台北地檢署，檢察官訊後諭令張婦以15萬元交保，家屬辦妥交保手續後，檢察官即將張婦送往聯合醫院松德院區強制就醫。

(中時)