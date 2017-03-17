東芝候選買主估10家 傳拒中資投標

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日本東芝公司擬切割出售半導體事業後組建的新公司，預計將有美、日、台、南韓和中國等約10家企業、投資基金、日本官方機構參與招標。《產經商業新聞》報導，為防止先進技術外流，東芝已拒絕中國系基金及企業的投標。

東芝切割出來成立的新公司是生產用在智慧型手機的快閃記憶體，預估業務價值約2兆日圓(約5454億元)。東芝預定以超過1兆日圓的價格出售半數以上的股份，以填補東芝因美國核電事業產失敗產生鉅額虧損。

日媒報導，目前有意參與投標的有，台灣鴻海、台灣積體電路、南韓SK海力士、中國紫光集團、與東芝共同投資半導體的美國西部數據公司、美國美光科技等。

彭博社報導，29日第一次截止投標受理前，候選買主們考慮的出資額約在7千億日圓(約新台幣1909億元)至1兆8千億日圓(約4908億元)。

共同社報導，由於日本政府內擔憂半導體先進技術外流，故日本政策投資銀行及產業革新機構也有意參與投標，力爭出資達擁有否決權的1/3以上。

產經報導指出，為防止半導體技術流到中國，東芝拒絕中國系基金及企業的出資提案。中國政府系的半導體大廠紫光集團已表示有投標意願，但東芝的幹部透露，已拒絕中國系企業投標，主要是擔心半導體技術流到中國後，會被流用到軍事產業等，將對日本的安保造成影響。東芝預定在5月左右決定買主。

美國標準普爾全球信評機構（S&P Global）17日將東芝的長期債信評等從「CCC+」調降2級，降至「CCC-」，而且還列入將來可能再降級的信用觀察名單中。

(中時)