春季旅展異國館 獨特風情值得探索

春季旅展的土耳其館頗具特殊風情。（廖德修攝）

2017第11屆春季旅展共有匈牙利、不丹、斐濟、土耳其、吐瓦魯等五個國家的駐台辦事處參展，展現不同的異國風情，值得探索。

其中頗為有趣的是，土耳其駐台辦事處人員極力推荐「西土」（土耳其西半部），但建議盡量不要前往「東土」，因為真的比較危險。西土除了港口伊斯坦堡是土國最重要的門戶，進入安納托利亞高原內陸後，除了景色大異其趣，卡帕多西亞的熱氣球更是一絕，非常值得一遊。

歐陸的匈牙利盛產名酒、瓷器、美食，首都布達佩斯被譽為「多瑙河上的珍珠」，風景宜人，中世紀古蹟與百年前奧匈帝國遺留的建築物很多，漫步其中頗令人發思古之幽情。一位旅居當地多年，已成為該國公民的台灣商人表示，其實匈牙利也是溫泉之國，醫療、生技產業十分發達，距奧地利首都維也納也很近，國人不妨拐個彎順道一遊。

斐濟、吐瓦魯都在南太平洋，斐濟號稱是全世界最美的12個地方之一，從日出到日落都很美。由於四面環海，主要旅遊也就是水上活動。

吐瓦魯是台灣的友邦，人口僅一萬人，駐台大使館行政秘書廖彥棻表示，該國有嚴重的「陸沉」問題，有些沙灘已被海水吞沒了，目前只能栽種水筆仔鞏固海岸線。即使如此，吐瓦魯和鄰近的帛琉、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、索羅門群島都與我國有邦交，在南太平洋漁業會議上會幫台灣說話，有些國家也有台商前往設置罐頭加工廠。

喜馬拉雅山腳下的不丹號稱擁有全世界最快樂的人民，農產品主要是茶葉，旅展現場也有販售。另有一處攤位專門賣尼泊爾的特產與旅遊行程，但並非該國政府設置的攤位，而是一位嫁到該國的台灣人所擁有。她覺得，尼泊爾人的特質是樂天知命，生活相當悠哉，國人若前往該國旅遊，將可充分體會「慢活」的樂趣！

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(中時)