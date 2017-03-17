美財長聲稱川普政府無意發動貿易戰

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首度以美國財長身分出席20國集團(G20)財長會議的穆欽(Steven Mnuchin)在週四堅稱，川普政府無意向其他經濟大國發動「貿易戰」，他強調美國想要的只是「自由與公平貿易。」

穆欽週四結束與德國財長蕭伯樂(Wolfgang Schaeuble)會談後在聯合記者會上聲稱，川普政府除了將密切關注國際主要貨幣的匯價水準，還將積極追求「對美國與世界各國有利的經濟成長」政策。

他說「我們無意發動貿易戰」，「我們只想著手處理部分失衡的貿易關係。」

(工商)