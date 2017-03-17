外交部：南海協商若拒台 不承認拘束力
針對菲律賓稱中華民國難以參與南海行為準則協商，外交部今天表示，若中華民國無法參與協商與對話，未來南海行為準則協商結果對台灣將不具拘束力。
菲律賓今年是東南亞國家協會輪值主席國，主導一系列的東協會議，包括南海行為準則架構的協商。但菲律賓外交部表示，在現今國際形勢之下，台灣難以參與協商或對話。
菲律賓外交部發言人傅查理（Charles Jose）向中央社說，「東協國家全都遵循一個中國政策，因此台灣對南海的聲索，東協視之為由中國做代表（參與談判）。」
對此，外交部表示，中華民國為一主權獨立國家，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑。
外交部說，關於南海爭議，中華民國主張應透過多邊爭端解決機制共同協商，依據「擱置爭議，共同開發」方式和平解決。中華民國也願在平等協商基礎上，與相關國家共同促進南海區域之和平與穩定，維護南海的航行自由與飛越自由。
中華民國政府呼籲相關國家正視中華民國存在之事實。中華民國作為南海地區國家的一員，基於主權獨立及相互尊重，願積極促進南海合作，和平處理南海爭端及保護南海生態環境，並繼續尋求與南海周邊國家進行合作。
外交部表示，若南海相關各國昧於中華民國已和平經略南海區域的東沙群島以及南沙群島最大的太平島70年之事實，未能邀請中華民國參與協商與對話，對於未來南海行為準則協商結果，就有損中華民國權益的部分，將對中華民國不具拘束力。1060317
(中央社)
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