南韓國防部長:中國雷達遠比薩德強大
美韓部署薩德系統激怒中國，兩國關係緊張，南韓國防部長韓民求今天證實，中國部署的雷達系統，遠比薩德強大，不僅可以偵測南韓，還可監控日本。
南韓自由韓國黨國會議員李(吉吉)雨今天在國會詢問韓民求，有關中國部署的雷達遠比薩德雷達強大，不僅偵測南韓，還監控日本的報導是否屬實，韓民求則表示「我們認為屬實。」
南韓「聯合新聞通訊社」指出，李(吉吉)雨議員今天在國會的質詢中指出，「韓國將部署的『薩德』反飛彈系統雷達探測距離僅為800公里，對中國大陸鞭長莫及」，對此，韓民求回應「我們也如此評價。」
當被問及為何中國強烈反對並報復薩德入韓時，韓民求認為，中國把薩德作為武器系統的戰略價值看得比實際價值更高，高估其意義，所以才會反應強烈。
對於南韓下屆政府會否撤走薩德時，韓民求則說，「雖然覺得由我來回答這個問題未必合適，但我認為，在北韓核飛彈威脅愈演愈烈的情況下，部署薩德是最基本的自衛措施，也是南韓軍事主權範圍內的事，不論是哪個政府都會如此理解。」1060317
(中央社)
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