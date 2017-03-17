初春至~櫻花派對餐點搶攻商機!

經典復刻餐點「櫻花黃檸檬瓦帕」3月31日起門市同步販售，售價400元。（圖片提供／Petit Doux．微兜Café Bistro）

飲品「落櫻焙茶歐蕾」以焙茶為基底製作，上方撒上鹽漬櫻花瓣提味，售價190元。（圖片提供／Petit Doux．微兜Café Bistro）

徐力剛／台北報導

初春百花齊放，金色三麥旗下品牌「Petit Doux．微兜Café Bistro」推春季限定櫻花餐點，包括「櫻花黃檸檬瓦帕」、「落櫻焙茶歐蕾」，3月31日起門市同步販售，餐點中加入櫻花元素，搶攻女性消費市場。

人氣餐點「櫻花黃檸檬瓦帕」以進口法國T45麵粉製作餅皮，搭配天然發酵奶油，佐以櫻花凍和鹽漬櫻花瓣製作，入口紫蘇柚子起司熱餡酸甜口感，與柚子特有香氣直竄腦門，初春氣味濃厚。另一新品「落櫻焙茶歐蕾」以焙茶為基底，加入鮮奶與龍眼蜜，最後撒上鹽漬櫻花瓣提味，建議搭配芝麻小湯圓享用。

品牌「Petit Doux．微兜Café Bistro」創立於2015年，品牌風格主打簡約及優雅，法文中「Petit」有微小之意、「Doux」則是甜的意思，希望將幸福氛圍傳遞給消費者，小確幸滿足每一天。

(中時)