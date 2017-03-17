不是演戲 淮劇團團長空手奪白刃

江蘇省淮劇團團長陳明礦日前在南京看到一件持刀傷人案，他當下衝上去奪下砍人者手中的刀。獲救者為此寫信給劇團，感謝陳明礦見義勇為，也讓此事曝光。

《揚子晚報》17日報導，此案件發生在3月9日中午12時許，地點在南京市江寧開發區天元中路某汽車4S店等地區，共有兩名群眾被一名女子持刀劃傷。江寧警方當天抓獲張姓犯罪嫌疑人，張嫌對持刀傷人的有關案情供認不諱，目前張嫌已被刑事拘留，此案正在進一步調查中。

陳明礦事後說，這事情沒什麼大不了的，當時沒想那麼多，就是想救人，千萬不要神話他。不過，後來想起來還是有點害怕，作為一個男人，看到這種情況沒有其他選擇。

因為怕家人擔心，陳明礦隱瞞此事，包括自己的太太。但卻因為一封感謝信而曝光了。面對受害者的謝意和鋪天蓋地的表揚、稱讚，陳明礦只稱，她只是做了自己該做的事。

(旺報)