陸機遇之城2017評選 廣州蟬聯冠軍
17日，中國發展研究基金會與普華永道聯合發布《機遇之城2017》報告（以下簡稱「報告」），廣州、深圳、杭州、武漢、南京依次躋身綜合排名前五名。其中，廣州在智力資本和創新、區域重要城市、健康、安全與治安3個緯度中位居第一，繼去年首登榜首後再次總積分榮膺第一。
與去年相比，報告觀察的樣本從24座增至28座，與去年相同，北京、上海和香港作為中國的三座特大型國際城市並未被納入考察範圍。值得一提的是，2017年新增的城市中，珠海綜合排名第11名。《機遇之城2017》對城市的觀察源自普華永道全球發布的權威城市研究報告《機遇之都》，從智力資本和創新、技術成熟度、區域重要城市、健康、安全與治安、交通和城市規劃、可持續發展與自然環境、文化與居民生活、經濟影響力、成本和宜商環境共10個維度57個變量對28座中國行政與經濟中心城市進行深入、全面的考察。
普華永道中國公共政策與監管事務主管合夥人吳衛軍錶示：「以廣州、深圳為代表的中國大中型城市的發展已經進入2.0時代，創新和均衡發展是2.0時代城市發展的關鍵所在。對投資者們而言，如果能夠引進新技術，吸引和培養人才，提高城市創新實力，實現均衡發展，為城市提供真正有價值的解決方案，就能抓住城市發展帶來的機遇。」
(旺報)
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