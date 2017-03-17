王詹樣公益信託贊助兒童劇演出 大人小孩樂開懷

「如果兒童劇團」今晚在嘉義縣新港鄉月眉國小操場開演，現場氣氛熱烈。（呂妍庭翻攝）

「如果兒童劇團」今晚在嘉義縣新港鄉月眉國小操場開演。（呂妍庭翻攝）

「如果兒童劇團」今晚在嘉義縣新港鄉月眉國小操場開演，大人小孩一起同樂。（呂妍庭翻攝）

大人小孩一起同樂看演出。（呂妍庭翻攝）

公益下鄉、藝術扎根！王詹樣公益信託邀請到全國知名的「如果兒童劇團」前來嘉義演出，今17日晚上在嘉義縣新港鄉月眉國小操場開演，熱鬧演出義大利即興喜劇「媽媽咪噢」，新港鄉長林茂盛、嘉義縣議會祕書長黃尚文伉儷和在地多位地方民代都親臨會場，台化公司總經理室協理莊宏銘也南下，和1300位大人小孩一起同樂看表演。

王詹樣公益信託已經連續7年贊助兒童劇團在新港鄉演出，每年都獲得很大的迴響，深受民眾及幼稚園小朋友與國中、小學學齡兒童喜愛，今這場表演開演前，林茂盛特別感謝「王詹樣公益信託」長期以來回饋社會的義舉，以及台塑企業捐建「食安大樓」，關心民眾的食品安全。整場演出平均每45秒就讓觀眾大笑一次，演出結束還有歡樂趣味互動及現場有獎徵答，毫無無冷場。

台塑企業 創辦人王永在先生為紀念及追思母親王詹樣女士，延續回饋社會美德，以個人名義捐助成立「王詹樣公益信託」，有感於文化藝術扎根的重要性，多年來持續贊助推廣台灣本土傳統藝術表演團隊，諸如明華園戲劇總團、亦宛然掌中劇團及如果兒童劇團等，深入全台偏遠鄉鎮巡演。

(中時)