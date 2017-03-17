王詹樣公益信託贊助兒童劇演出 大人小孩樂開懷
公益下鄉、藝術扎根！王詹樣公益信託邀請到全國知名的「如果兒童劇團」前來嘉義演出，今17日晚上在嘉義縣新港鄉月眉國小操場開演，熱鬧演出義大利即興喜劇「媽媽咪噢」，新港鄉長林茂盛、嘉義縣議會祕書長黃尚文伉儷和在地多位地方民代都親臨會場，台化公司總經理室協理莊宏銘也南下，和1300位大人小孩一起同樂看表演。
王詹樣公益信託已經連續7年贊助兒童劇團在新港鄉演出，每年都獲得很大的迴響，深受民眾及幼稚園小朋友與國中、小學學齡兒童喜愛，今這場表演開演前，林茂盛特別感謝「王詹樣公益信託」長期以來回饋社會的義舉，以及台塑企業捐建「食安大樓」，關心民眾的食品安全。整場演出平均每45秒就讓觀眾大笑一次，演出結束還有歡樂趣味互動及現場有獎徵答，毫無無冷場。
台塑企業 創辦人王永在先生為紀念及追思母親王詹樣女士，延續回饋社會美德，以個人名義捐助成立「王詹樣公益信託」，有感於文化藝術扎根的重要性，多年來持續贊助推廣台灣本土傳統藝術表演團隊，諸如明華園戲劇總團、亦宛然掌中劇團及如果兒童劇團等，深入全台偏遠鄉鎮巡演。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。