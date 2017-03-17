趙軍明任廣州白雲區委書記 專長治水
廣州市白雲區16日召開全區領導幹部大會，廣州市委常委、組織部長王世彤、副市長馬文田出席會議，市委組織部副部長蔡輝宣讀有關任免職文件。會議宣布免去白雲區委書記馬文田的職務，由趙軍明擔任白雲區委委員、常委、書記。
《南方日報》17日報導，趙軍明畢業於武漢水利電力大學，曾長期在廣州三防、水利、水務等部門工作，先後擔任過廣州市水務局副局長、廣州市水務投資集團有限公司總經理。2011年10月至2015年1月，趙軍明任廣州市人民政府駐北京辦事處主任。2015年1月28日起，趙軍明就任廣州市工業和信息化委員會主任。
(旺報)
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