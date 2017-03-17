中部民眾首次辦護照 可至戶政事務所
為提供民眾便利，外交部在台中市4個戶政事務所，試辦為期3個月的護照代收代辦業務。
外交部表示，中部辦事處自今年3月15日起與台中市政府合作，提供首次申辦護照民眾便利措施，在北屯、豐原、清水及大里4個戶政事務所 先行試辦為期3個月的護照代收代辦業務。
即日起至今年6月14日止，首次申辦護照的民眾可親赴上述4個戶政事務所，經確認後，委由戶政事務所送件及領件，申辦民眾僅須依約定時間，於護照製妥後至該戶政事務所領取。
至於擬申請換（補）發護照的民眾，仍需前往外交部領事事務局或外交部中部、南部、東部、雲嘉南等辦事處辦理。
外交部中部辦事處位於台中市黎明新村廉明樓1樓，主要業務為提供台中、彰化、南投、苗栗等中部4縣市民眾申辦護照、文件證明等領務服務。
外交部說，近年來中部地區民眾前往申辦領務案件人數與日俱增，去年度護照製發量達34萬3476件。1060317
(中央社)
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