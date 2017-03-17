錢小豪殭屍片拍31年 最愛還是第1部
54歲香港演員錢小豪今天說，31年前開始拍殭屍片，自認最好看是第1部作品「暫時停止呼吸」；近來常與新導演合作，想協助新導演發揮才華，讓香港電影不要有斷層。
錢小豪訪台宣傳新片「救殭清道夫」，下午在台北接受媒體聯訪，笑稱殭屍片拍31年，最大變化就是從徒弟變師父；不過，現在拍殭屍片最難是動作戲，感嘆以前拍得很輕鬆，但該做就盡力做，只是反應沒那麼快。
拍過多部殭屍片，有沒有遇過靈異事件？錢小豪說，從沒遇過，他負責抓殭屍，可能都會怕他，看到就掉頭走，倒是拍戲時聽過很多靈異事件。
錢小豪坦言曾遇低潮，迷失方向，為了生活養孩子，漢奸等角色都演過，直到2013年拍香港年輕導演麥浚龍的「殭屍」才翻紅，工作陸續找上門，1年多拍3部作品，半年前成立公司當老闆，拍網路電影。
談起最喜歡的殭屍片，錢小豪說，第1部作品「暫時停止呼吸」已是經典，其次喜歡是「殭屍」，這兩部都很好看。
近來常與新導演合作，錢小豪表示，從31年前拍殭屍片到現在，希望延續殭屍片，將他的拍片經驗傳承給後輩，幫助新導演發揮才華，讓香港電影不要有斷層。
15歲就開始拍戲，錢小豪坦言以前害怕與人溝通，很被動，怕得罪人，是兒子教他怎麼溝通，記得有次帶兒子去上學，原本兒子還吵著不想上學，一看到同學就主動放開他的手，衝過去和同學玩鬧，改變他對人的相處方式，現在他很能聊，也很願意聊。1060317
(中央社)
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