荷蘭大選之夜計票 投票所大螢幕驚見A片
荷蘭昨天舉行大選，就在一座投票所內工作人員認真計票的同時，現場大螢幕上卻播放A片，這一幕被網友拍下，引發網路瘋傳。
根據英國「每日鏡報」（Daily Mirror）報導，這張在荷蘭東部恩斯赫德市（Enschede）投票所拍到的照片顯示，志工專心手邊的工作，認真的計票，背後大螢幕上卻播放2名女子一絲不掛的情色電影。
一般認為有人惡作劇故意在投票所播放成人電影。市政當局也對發生這段選舉插曲，尷尬不已。
市長辦公室發言人證實，這張在開票之夜拍到的照片是真的。他說：「這不是用Photoshop合成的。當然，這不值得讚美。也不該發生。他們已經向我們發誓，這種事不會重演。」
這個投票所是當地1家足球俱樂部的餐廳，部分俱樂部會員惡作劇把電視頻道從公共電視台的選舉之夜報導，轉台到色情電影頻道。
拍下這張照片的網友說，這是「更衣室的幽默」，還說這「只是隨手拍，只是個玩笑，只是這樣」。當時這段情色影片在大螢幕上播放了大約1分鐘。
目前還不清楚轉到A片的惡作劇者是否已遭到懲罰。但足球俱樂部會長蕭爾登（Hans Scholten）說：「我還沒和理事會討論，但今晚會，即使這只是個玩笑，卻沒想清楚會對市政府和俱樂部造成什麼後果。我們俱樂部素有好名聲，這對會員和家長來說很重要。」1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。