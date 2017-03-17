荷蘭大選之夜計票 投票所大螢幕驚見A片

荷蘭昨天舉行大選，就在一座投票所內工作人員認真計票的同時，現場大螢幕上卻播放A片，這一幕被網友拍下，引發網路瘋傳。

根據英國「每日鏡報」（Daily Mirror）報導，這張在荷蘭東部恩斯赫德市（Enschede）投票所拍到的照片顯示，志工專心手邊的工作，認真的計票，背後大螢幕上卻播放2名女子一絲不掛的情色電影。

一般認為有人惡作劇故意在投票所播放成人電影。市政當局也對發生這段選舉插曲，尷尬不已。

市長辦公室發言人證實，這張在開票之夜拍到的照片是真的。他說：「這不是用Photoshop合成的。當然，這不值得讚美。也不該發生。他們已經向我們發誓，這種事不會重演。」

這個投票所是當地1家足球俱樂部的餐廳，部分俱樂部會員惡作劇把電視頻道從公共電視台的選舉之夜報導，轉台到色情電影頻道。

拍下這張照片的網友說，這是「更衣室的幽默」，還說這「只是隨手拍，只是個玩笑，只是這樣」。當時這段情色影片在大螢幕上播放了大約1分鐘。

目前還不清楚轉到A片的惡作劇者是否已遭到懲罰。但足球俱樂部會長蕭爾登（Hans Scholten）說：「我還沒和理事會討論，但今晚會，即使這只是個玩笑，卻沒想清楚會對市政府和俱樂部造成什麼後果。我們俱樂部素有好名聲，這對會員和家長來說很重要。」1060317

(中央社)