周杰倫英倫開唱 歌迷翻拍MV獻禮
金曲歌王周杰倫17、18日在英國舉辦2天「地表最強」演唱會，由於周董許多歌曲MV都在英國拍攝，歌迷特別重遊舊地，獻上翻拍MV。
周杰倫與英國淵源頗深，多首音樂錄影帶包括「夜的第七章」、「大笨鐘」、「明明就」、「怎麼了」、「一口氣全唸對」等都在英國取景，客串電影「出神入化2」也在英國拍攝，2015年1月更與妻子昆凌選在英國教堂完婚。
周杰倫去年宣布將首度到英國倫敦演唱會聖地溫布利體育館開唱，3月18日的1萬1000張門票開賣後24分鐘火速售完，主辦單位在17日加開一場，也於20分鐘內完售，不僅創下華語歌手在倫敦開唱「加場」紀錄，完售速度也是最快的。
周杰倫16日在演唱會前記者會表示，本來開1場演唱會就很開心，但主辦單位拜託他再來個幾場，他當然是很想唱，可以看到不同歌迷，也擔心歌迷買不到票，但他抵抗力弱，很容易感冒，只要遇到演唱會就很緊張，所以先兩場就好。他也表示，如果這兩天歌迷反應不錯，明年再到英國開演唱會不是沒有可能。
周杰倫表示，這兩天的演唱曲目將以「老歌」為主，新歌唱的比較少一點，因為這麼久才來倫敦，應該很多歌迷會懷舊一點，想要聽老歌。既然來到倫敦，「大笨鐘」也當然是必唱曲目。
他表示，拍攝「出神入化2」時在英國待了2個月，那一段時間很豐富，「又在這邊結了婚」。他最喜歡的景點包括紅磚巷（Brick Lane）、諾丁罕丘（Notting Hill） 等，許多地方都很有藝術感。
歌迷特別為周杰倫拍攝短片，回到「大笨鐘」的拍攝地演繹片中場景，周杰倫也感動於歌迷的用心。
提到新專輯進度，周杰倫表示，現在只寫了1首情歌，但一定會收錄中國風的歌曲，「因為要照顧年紀比較大的朋友」，新專輯希望可以在今年底或明年初推出。1060317
(中央社)
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