滑冰女將林仁語 負傷仍獲世青長曲資格
台灣滑冰女將林仁語受傷勢影響，在世青賽女單短曲表現並不突出，但仍擠進取得長曲參賽權的名單中。
2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽（ISU World Junior Figure Skating Championships 2017）15日起在台北小巨蛋舉行，今天的賽程包括女單短曲和雙人長曲。
林仁語今天拿下49.59分在44名出賽選手中，排名第18名，順利獲得長曲參賽權。
賽後林仁語表示，對自己今天的表現還算滿意，雖然跳得動作不一定都很完美，但至少她都能做到。
林仁語說，去年底她的左腳踝出現幾近骨折的傷勢，被迫休息1個月左右時間，接下來又出現右腿傷勢，再度休養3週時間，因為傷勢無法好好練習，讓她直呼，「希望不要再受傷了」。
林仁語提到，去年除了傷勢困擾，也與合作了5年的教練分道揚鑣，和新教練還在磨合，但「感覺在大幅成長後，進步出現停滯，所以是時候換新教練了」。
面對接下來攸關冬季奧運參賽資的世錦賽，林仁語說，她當然希望盡快拿到冬奧參賽權，但她剛傷癒復出，與新教練也還在磨合，「機會應該有5成」。1060317
(中央社)
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