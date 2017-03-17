冬季特奧 中華台北代表團抵選手村備戰

我要評比

2017冬季世界特殊奧林匹克運動會在奧地利登場，中華台北代表團已進駐選手村，準備進行能力評估分組競賽。

2017特奧運動會今年在奧地利舉行，比賽時間自3月15日到24日，全球107國、2700名特奧運動員參與，中華代表團派出隊職員共61人，其中40名選手。

中華台北特奧會今天表示，代表團已在3月16日進駐選手村，並開始進行包括地板曲棍球、花式滑冰競速滑冰、及雪鞋等各競賽項目的場地適應。

代表團此行赴奧地利受到熱情接待，3月14日抵達維也納機場，駐奧地利台北經濟文化代表處除派員協助代表團出關外，並提供新鮮水果給運動員補充體力，另特奧主委會及當地志工們也熱情提供見面禮。

這2天代表團另外參與特奧會「城市接待」活動，前往多個城鎮參觀及到馬場與馬兒互動，其中貝恩巴赫（Barnbach）市長除與運動員合影，並在當地安排豐盛的午餐及下午茶。

代表團指出，運動員們趁這2天時間將時差調整好，已準備接下來的能力評估分組競賽。1060317

(中央社)