艾莉絲「上天的安排」！ 交往2個月閃嫁日本尪

艾莉絲與日籍前夫。(本報系資料照)

女星艾莉絲宣布2015年已與日籍丈夫荒木留以離婚，震驚一票粉絲，她事後也在臉書希望外界原諒她無法在第一時間向大眾開誠布公，因為成為單親媽媽第一天起，一心掛念如何兼顧雙親角色並扛起生計，避免讓小孩受到二次傷害，令人心疼。

艾莉絲外型甜美，感情生活也相當精采，曾與作家王文華、前Energy團員阿弟（蕭景鴻）等男星傳緋聞，後來她在6年前赴日本進修，2011年宣布閃嫁交往2個月日籍男友荒木留以，當時她否認因懷孕結婚，但也強調「未來兩人會面對語言隔閡和文化差異」。

為何會點頭結婚？艾莉絲2015年7月曾在《媽媽經》網站表示，原本很排斥異國婚姻，加上奶奶是受日軍迫害的難民，因此日本人從不是她考慮選項，但老公在追求過程中，其擔當與貼心逐漸讓她感動，例如311大地震，她人在日本工作，交通大癱瘓，對方卻徒步前來尋她，加上兩人過程有太多巧合，讓她認為是「上天的安排」，因此願意與其共度一生。

豈料這段美好異國婚姻，最後仍抵擋不住文化隔閡，艾莉絲在宣布離婚的文章中如此說道，「由於雙方在文化上差異、個人職業身份上的隱私問題，經過審慎溝通之後和平理性地做出了這個決定，並且協議女兒梨梨的監護權及扶養由我代理，梨爸擁有探視權。」

(中時電子報)