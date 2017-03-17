UBA》中科大奇蹟延續中 擊敗義守闖進4強
本屆首度挑戰公開一級的台中科大，展現驚人實力，不但勇闖8強，今面對奪冠呼聲極高的義守大學，首節先有盧峻翔單節14分領軍，將比分拉開到15分差距，儘管一度遭對手追進到10分內差距，但大半場壓迫防守，成功打亂義守攻勢，最終以82比56爆冷擊敗義守大學，勇闖4強，本屆公開一級的奇蹟之旅，仍在延續中。
中科大首節投籃命中率驚人，盧峻翔單節轟進2個三分球、攻下14分，率隊首節就大幅拉開比分，次節雖遭義守追近，但還能保住兩位數領先。易籃再戰，中科大的大半場壓迫防守，徹底壓制義守火力，讓預賽三分球命中最多的義守，全場投36只中5，完全打不出過往熟悉的球風。
以預賽第2種子闖進8強的義守大學，此役早早被對手拉開比分，儘管第2節尾聲曾一度回神，但下半場進攻當機的問題持續發生，不但拿手的三分火力沒能發揮，應有的禁區優勢也遭對手奪去，籃板數落後超過兩位數，落後比分越拉越開，最終就以誇張的26分差距落敗，重返公開一級的第一年無緣4強。
中科大以高孟偉攻下24分最多，盧峻翔也有22分進帳，身高192公分的陳丙霖再展禁區巨人實力，單場11分、18籃板，殺翻義守禁區。義守則以徐鉦順表現較為正常，攻下全隊最高16分，頭號射手吳松蔚三分球投15僅中1，正好反映了義守此役的失常表現。
(中時電子報)
關鍵字：對手
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