台灣發明界傳奇沈順從過世
慈濟環保筷、泡茶飄逸杯發明人沈順從，也是埔里鎮慈善家，因病15日凌晨過世，享壽66歲，他貧苦出身，從黑手學徒成為多項知名專利的發明家，年輕時即認養家扶基金會12名經濟弱勢家庭孩子，南投天災人禍，與慈濟師兄姊們深入災區救災，故事曾被拍成金鐘獎戲劇《情義月光》，過世消息傳來，發明界及鎮民無比惋惜與震驚。
沈順從僅有小學學歷，卻是台灣發明界的傳奇人物，他出身鹿谷小半天三級貧戶，住在由廢棄雞寮搭建的破舊房舍裡，經常三餐不繼，連學費都繳不出來，雖然會讀書，但為了幫助家計，小學畢業就去當黑手學徒，在模具的領域鑽研，成為知名的發明家。
發行世界百萬套的慈濟環保伸縮筷，即是沈順從的發明專利，這一雙筷子歷經數代革新，食品級不銹鋼材質，容易組裝收納、好夾菜，行銷人員「您送筷子、吃飯時就想到你」口號一推出，轟動到世界缺貨。直到今日，慈濟創辦人證嚴法師仍很得意送伸縮筷作為贈禮，包括總統也在內；而「飄逸杯」這項發明，讓喜好品茗人士不必複雜工具與配件，即能泡一壺好茶，衛生又環保，第一代曾獲日本國際發明展金牌獎、第三代獲美國發明展食品飲料容器類金牌獎、改良行動拍檔坪則獲德國iF設計大獎、德國紅點設計大獎金獎。
沈順從女兒沈庭誼回憶，小時候經常看到父親為修改發明小問題無日無夜埋首苦幹，難能可貴的是，父親發明獲利後回饋社會的行動，他年輕時一次認養12名家扶弱勢兒，投入慈濟志業後，在道格、賀伯、九二一大地震中多次涉險救災運路物資或協助災民重建，臨終之際，還掛念出資的越南八村聯合診所、救護系統建置的進度，過世前三天聽到越南師父回報診所蓋好了，心中大石似乎放下而安詳離世。
沈庭誼表示，父親一生相當的精彩，故事激勵了很多人，並很樂意與年輕人分享創業的經歷，即使臥病在床，他腦筋還是不斷的轉動，想著一生鍾愛的創新發明。
(中時)
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