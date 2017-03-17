基隆南港輕軌跨3縣市 80億經費如何攤
總統蔡英文今天拍板定案基隆－南港輕軌案。因輕軌路線跨基隆市、台北市及新北市，新台幣80億元經費如何分攤，交通部說，還要討論。
交通部說，基隆－南港輕軌是利用台鐵現有軌道營運，主要增加基隆與台北間的交通便利，未來還待定位這條輕軌屬於捷運還是鐵路。
如果定位為鐵路，問題較單純，就是交通部負擔經費，如果定義為捷運，就要根據大眾捷運法，地方政府也應分攤。
另基隆-南港輕軌票價也與定位有關。
基隆-南港捷運起站是基隆火車站，基隆到七堵與台鐵列車共軌，七堵到南港專用台鐵第3軌，全長19公里，沿途停靠台鐵原有8個車站，另在地面新建南港展覽館站，與台北捷運板南線、文湖線銜接。1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。