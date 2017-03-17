基隆南港輕軌跨3縣市 80億經費如何攤

我要評比

總統蔡英文今天拍板定案基隆－南港輕軌案。因輕軌路線跨基隆市、台北市及新北市，新台幣80億元經費如何分攤，交通部說，還要討論。

交通部說，基隆－南港輕軌是利用台鐵現有軌道營運，主要增加基隆與台北間的交通便利，未來還待定位這條輕軌屬於捷運還是鐵路。

如果定位為鐵路，問題較單純，就是交通部負擔經費，如果定義為捷運，就要根據大眾捷運法，地方政府也應分攤。

另基隆-南港輕軌票價也與定位有關。

基隆-南港捷運起站是基隆火車站，基隆到七堵與台鐵列車共軌，七堵到南港專用台鐵第3軌，全長19公里，沿途停靠台鐵原有8個車站，另在地面新建南港展覽館站，與台北捷運板南線、文湖線銜接。1060317

(中央社)