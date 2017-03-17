勞基法施行細則 北市：有助宣導執法
勞動部今天預告勞基法施行細則草案，台北市勞動局表示，支持修法致力於縮減工時政策的方向，對若干疑義確有釐清，有助未來法令宣導及執法。
勞基法去年底修法通過，勞動部今天傍晚預告勞基法施行細則草案，其中，特休改為周年制、曆年制、會計年度等3種方式，並明訂工資結算日、工資明細項目、刪除童工工資不得低於基本工資的70%等。
北市勞動局表示，支持修法致力於縮減工時政策的方向，施行細則草案中如第2條（平均工資）、第21條（出勤紀錄指引）等，對若干疑義確有釐清，有助未來法令宣導及執法。
勞動局表示，特休改為3種給假方式，應可降低勞資紛爭，勞動局也將在預告期限內，提供具體修正建議。目前已啟動法令宣導輔導機制，從而發現之法令疑義時，仍將即時反映中央統一解釋，以協助企業遵循，落實法令保障勞工。1060317
(中央社)
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