許鞍華、梁家輝首度合作 共創《明月幾時有》

梁家輝首次與許鞍華合作，以老妝登場，力壓眾家影后。（双喜電影提供）

《明月幾時有》劇照。葉德嫻。（双喜電影提供）

《明月幾時有》劇照。鮑起靜。（双喜電影提供）

繼2014年《黃金時代》獲得金馬獎最佳導演肯定，導演許鞍華睽違3年，7月將在兩岸三地推出新片《明月幾時有》，今天（3月17日）曝光劇中主角劇照。

該片被大陸影評人譽為「2017年暑期檔的一股清流」，主角陣容十分堅強，包括影后級女星鮑起靜、葉德嫻、蔣雯麗、周迅，以及王菀之、苑瓊丹等實力派女星，還有2015年以《踏血尋梅》獲香港電影金像獎最佳女主角肯定的新生代女星春夏。

許鞍華說故事的功力，也吸引影帝梁家輝、彭于晏、霍建華、大陸男星郭濤、黃志忠等人加入，呂良偉、李燦森、張兆輝、馮淬帆也客串演出。

劇情改編自真人真事，描述香港1941年末被日軍攻陷後，在周迅飾演的小學老師「方蘭」率領下，一群香港小人物在日軍占領的3年零8個月中，透過槍戰、巷戰、營救、炸藥、硝煙、鮮血和犧牲，營救滯留在香港、九龍的文化界人士，帶他們安全撤離香港的過程，這也是香港歷史上最大規模營救行動。

電影出品人、博納影業總裁于冬對電影寄予厚望：「《明月幾時有》取材於真人真事的傳奇歷史，有著非常熱血的劇情和動作場面，再加上這些實力演員，最後呈現出的效果毫無疑問會提升這個暑期檔的整體氣質和觀影水準。」

從影多年的梁家輝、彭于晏及霍建華都是首次和許鞍華合作。許鞍華數年前曾在訪談中，點名最想合作的演員是梁家輝，稱讚他是名好演員：「不然再等下去他們老了，我可能也快死了。」

由於劇中有多位演技派影后，梁家輝也卯起勁發揮，以幾可亂真的老妝上場。

(旺報)