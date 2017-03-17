日經：日法西太平洋首度聯合軍演 牽制中國
《日本經濟新聞》報導，日本和法國擬於5月在西太平洋上舉行首次的聯合軍演，法國海軍的大型練習艦將在南海航行後參加軍演，並進行登陸演習訓練等。軍演的目的是想展現自衛隊和法軍的緊密合作，以牽制中國的海洋活動。
日經報導，日本首相安倍晉三20日將與法國總統歐蘭德在巴黎召開日法高峰會談，屆時將達成舉行聯合軍演的共識。
報導指出，日本海上自衛隊和法國海軍過去曾在太平洋上舉行過艦船之間的通信演習，但假設發生衝突等具體事態的聯合軍演，這還是首度的嘗試。
軍演中使用的大型練習艦「貞德號」將從法國經印度洋，再通過南海來參加軍演。中國在南海推動軍事據點化，如何經法律的途徑和平解決仍一大課題。貞德號在南海航行是想向國際社會呼籲，南海是自由、開放的海。
去年底中國的航空母艦「遼寧號」進入西太平洋活動，日法便加強了安保合作。法國在南太平洋的法屬新喀里多尼亞、波利尼西亞都有軍事據點，對與日本的軍事合作也展現出高度的意願。
(中時)
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