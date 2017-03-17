年改年資併計 考委憂公務員被鴻海挖角怎麼辦

考試院年金改革審查會今天下午召開第5次會議，討論年金改革相關的《公務人員退休撫卹條例》草案，共87條文中，只剩約七分之一條文尚未通過，考試院官員表示，目前僅剩所得替代率及年資轉換等關鍵條文，考試委員擔心，公務員被鴻海挖角怎麼辦？

原本預計本周考試院即可審查完畢的年金改革草案，卻因為多數考試委員都認為，還是要等精算報告出爐再討論，所以審查會繼續往後延。不過考試院官員表示，所得替代率是這次年金改革的核心問題，因此考試委員都非常慎重，精算報告今年1月已經透過專業單位精算，通常精算需要3個月時間，因此最晚3月底前，精算報告就可出爐。

除了所得替代率部分，考試院官員指出，年資併計就是指公務員轉到私人企業的年資轉換部分；按照現行法規，公務員年資要滿15年，退休後才能領年金，但是為了公、私部門人才互流，草案開放，讓曾在公、私部門任職，年資各未滿15年者，可以年資併計後超過15年，這樣去當私人企業工作的前公務員，依舊可領在公部門任職年資的退休年金。

官員指出，但是部分考委認為，若開放讓公、私部門年資可以併計，擔心大家都會成為「落跑公務員」，「如果一個年資未滿15年的公務員，突然被鴻海以年薪200萬挖角，這位公務員去不去？當然去啊！但是這樣公務機關就少了一個人。」

考試院官員表示，促進公私交流，人才互通，立意雖好，但可能讓優秀公務員反而去私人公司領高薪，會衍生很多問題。因此此條文也是保留下次再審。

官員強調，現在大家嫌年資滿35年的所得替代率被砍到60%，砍得太低，但是可以談怎麼拉上來，例如是否變成62、63%，與會者都沒討論到這部分，因為大家還是想先看精算報告。

雖然精算報告被視為是所得替代率得以翻轉的關鍵，不過考試院官員表示，草案裡面雖然是推估的數字，但是以現行版本估算，精算結果其實不會差太遠。

(中時)