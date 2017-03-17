台日文化差異大 艾莉絲昔因「倒垃圾」離家出走
36歲艾莉絲今(17日)自曝和日本老公荒木留以離婚，兩人2011年結婚，2015年在日本簽字完成離婚手續。回顧兩人交往始末，重感覺的艾莉絲和對方交往2個月就決定結婚，婚後艾莉絲透露，嫁到日本後因文化差異，兩人經常為小事吵架，艾莉絲還曾為一包垃圾離家出走3天。
艾莉絲先前帶女兒梨梨醬返台宣傳新書，荒木留以也飛來台灣，但夫妻倆零互動，一個住飯店、一個住家裡，相敬如「冰」，她將女兒交給住飯店的老公帶，自己則回家陪家人，當時艾莉絲解釋兩人只是「務實」，現在看來便透露婚變跡象。
台日聯姻看來夢幻，但也有文化差異需克服，艾莉絲閃嫁一年後，她曾吐露和老公會為家事爭執，她有回請荒木幫倒垃圾，他卻不肯，讓艾莉絲氣得拋下一切離家出走，3天後艾莉絲回家，發現老公默默丟了垃圾，但日本社會中，男人倒垃圾可能會被說沒用，荒木表明之後還是不會倒垃圾，讓艾莉絲相當莫可奈何。
(中時電子報)
關鍵字：艾莉絲
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