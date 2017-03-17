印度佛教國際研討會 台灣靈鷲山發聲

在印度文化部支持下，「佛教在21世紀：面對全球危機與挑戰的回應與觀點」國際研討會今天在比哈省那爛陀縣舉行，包括受邀的達賴喇嘛、台灣靈鷲山代表都受邀上台分享觀點。

其中，台灣靈鷲山佛教教團表示，靈鷲山開山住持心道法師是這場研討會唯一受邀的外國佛教團體代表，並因閉關委由總執行長葛達鎷（Gabor Karsai）在研討會中發表演說，讓台灣在這場盛會中被看見。

這場會議是在印度比哈省（Bihar）那爛陀佛教大學（Nava Nalanda Mahavihara）和王捨城（Rajgir）國際會議中心一連舉辦3天，邀請包括達賴喇嘛、大寶法王、「海洋保育協會」創辦人皮斯霍斯（Louie Psihoyos）等來自35國的國際高僧、精神領袖、公益人物、學者等千人共聚一堂，討論佛教在21世紀面對全球危機和挑戰時，所能發揮的功能。

根據靈鷲山心道法師特別助理陳慧興轉述，達賴喇嘛應邀發表演說時，談到印度是包容性很強的國家，非常尊重彼此的信仰，並認為佛教徒配合新世紀來臨，要多關注環保、族群包容等議題，以佛教的包容性，協助解決這些問題。

代表心道法師宣讀演說內容的葛達鎷則談到佛教在21世紀面臨的問題，包括佛教內部缺乏「整體觀」，佛教教育被稀釋、佛教弘法大眾化、通俗化、流行化、產業化等諸多問題，認為唯有佛教內部覺醒才是關鍵。

葛達鎷指出，心道法師認為，現代佛教徒應認識宗教的共生關係，加強各宗教間交流，認同「愛地球、愛和平」的願景，且以「多元共生、相依相存」作為人類永續發展、宇宙永續生態的真理。

由於演說內容精闢，獲得與會者的讚譽。

這場國際研討會在3天會議期間將討論如何避免衝突與建構和平、保護環境與自然及動物福祉、佛教與科學、佛教的女性、促進宗教和諧等多項主題。1060317

(中央社)