英前財相歐斯本 出任倫敦報社總編輯

我要評比

倫敦「標準晚報」（Evening Standard）老闆勒貝迪夫今天表示，去年英國脫歐公投後丟掉烏紗帽的英國前財政大臣歐斯本（George Osborne），將出任倫敦標準晚報總編輯。

路透社和標準晚報報導，勒貝迪夫（Evgeny Lebedev）說：「我很自豪能延請實力雄厚的總編輯，強化標準報業（The Standard）在倫敦的地位和影響力。」

「他的政治觀點－社會自由派和經濟務實派，緊密貼近我們的眾多讀者。」

仍是國會議員的歐斯本上月加入貝萊德集團（BlackRock Inc.），擔任這家投資集團的顧問。1060317

(中央社)