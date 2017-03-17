杜特蒂政敵被拘案 菲政府摃上歐洲議會

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歐洲議會通過決議案，要求菲律賓政府釋放被認為是人權鬥士的女參議員德利馬，菲律賓政府今天斥責歐洲議會干預菲國司法程序。

菲律賓外交部今天對歐洲議會的聲明表示關切，並要求歐洲議會在通過決議案前應先釐清事實，並避免干預到非歐盟國家的內政、法律程序與司法制度。

外交部聲明說，菲國司法系統仍然有效運作，將會保障每一位菲律賓人的權益。

歐洲議會於16日通過決議案，要求菲律賓政府釋放參議員德利馬（Leila de Lima），並在她身陷囹圄期間給予妥善保護和公平審判。

德利馬經常抨擊杜特蒂的血腥掃毒行動，她在前總統雅羅育時代擔任人權委員會主席時，即曾調查過杜特蒂在家鄉納卯市組織「行刑隊」傳聞。

為了政府的掃毒手段，德利馬與杜特蒂水火不容。

司法部後來控告德利馬包庇販毒集團，警方於2月24日將她逮捕。

另方面，馬拉坎南宮發言人阿貝拉（Ernesto Abella）今天說，歐洲議會對德利馬案有誤解，「她被控刑事罪名，這不是政治迫害。」

德利馬則透過親手信函指出，她對歐洲議會的相挺感到「相當窩心」。1060317

(中央社)