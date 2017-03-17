離島醫保生 馬公高中廖駿林8冠王

106學年度醫事人員養成公費生與升學國、市立師範及教育大學甄試，17日同時公佈正取生，馬公高中廖駿林（右二）幾成唯一正取，囊括醫保「8冠王」和2個師保的正取。中央社 106年3月17日

106學年度醫事人員養成公費生與升學國、市立師範及教育大學甄試，今天同時公佈正取生，馬公高中廖駿林唯一正取，囊括醫保「8冠王」和2個師保的正取。

馬公高中校長黃肇國表示，今年離島醫事人員養成公費生（簡稱為醫保生），包括有台大、成大、馬偕、中國醫藥、輔仁、高雄醫學等所大學提供6名醫學系和臨床心理與聽力語言治療學系各1名，另外離島升學師範或教育大學亦有8個名額。

負責辦理的高雄醫學大學甄試委員會今天公佈離島醫事養成公費生正取生，馬公高中3年8班的廖駿林包辦了8醫學相關科系的正取生。

廖駿林除了囊括所有醫保的正取生外，離島應屆畢業生升學國、市立師範與教育大學的聯合甄試（師保生），也同步在今天公佈正取生，也在8個名額中，獲得台北和台中教育大學的自然科學和特教系的正取，成績最為風光。

廖駿林在今年的學測中獲得71級的全校最高分，今天得知獲得醫保與師保的10系的正取生，很謙虛地說，讀書就按部就班讀，不過在上了高中後，對於理科較有興趣，有就數理與化學等科補習，將等個人申請面試公佈後，會與分別擔任教職的父母研究後，再決定選讀的學校科系。

導師林玉芬表示，廖駿林在高中三年成績都是名列前茅，其中數理部分特別優秀。1060317

(中央社)