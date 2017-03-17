桶裝瓦斯批發業下週預告列4週彈性工時

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勞動部今天表示下週將預告桶裝瓦斯零售及批發業列入4週彈性工時的名單之列。

瓦斯業者去年申請納入4週彈性工時，並在去年底的勞動基準諮詢會中決議，將「瓦斯行及分裝廠」納入4週彈性工時當中。

勞動部今天也透露已經決定下週將預告4週彈性工時適用行業，將新增桶裝瓦斯零售及批發業至4週彈性工時的名單。

勞動部說，瓦斯跟民眾生活息息相關，但由於法令規定，零售業店面僅能放6桶瓦斯，因此經過專家學者討論後，認為有此需求，因此預告把瓦斯零售及批發業列入。

勞動部說，未來正式公告後，瓦斯行跟分裝廠都可以適用4週彈性工時，最長可以連上12天班。1060317

(中央社)