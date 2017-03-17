劉北元：獄政改革 首要改進人道處遇
司改委員劉北元今天談獄政改革時說，改進監獄人道處遇是首要工作，只有讓收容人過著基本生活條件合理的生活，教化工作才有機會開始。
殺死女友遭判刑的律師劉北元，擔任司法改革國是會議第五組委員，引來社會不同評價；該組召集人梁永煌說，相信劉北元有改過，「在反對的人未提出證據前，要繼續支持他」。
劉北元今天在臉書貼文表示，監禁的目的不再只是監禁，不再只是為了讓受刑人感到痛苦，因為痛苦而心生畏懼，不敢再觸犯刑罰規範。因為如果只是這樣，就違背了人的基本價值與尊嚴，而是把受刑人當成動物來管教了。
他說，可惜的是，根據他取得的資料，宜蘭監獄到今年2月為止，所有的收容人中，有高達84％是有前科紀錄的，也就是說，每100個人從監獄走出來，就有84個人會再走回去，這個比例實在讓人震撼；這樣的數字說明了台灣現行的獄政制度正陷入困境中，教化的功能難以發揮，「監獄幾乎只剩下監禁的功能了」。
劉北元表示，獄政改革不單是人權考量，更不是為了讓收容人過好日子，只是讓收容人能在監獄裡像是一個人的樣子過活，可以擁有最基本的生活條件，而有了相對人道的處遇，收容人才能放下對大環境的敵意，為教化工作的開展創造機會。1060317
(中央社)
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