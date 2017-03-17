明後年全面洗選蛋達成 一次性包材考慮退場
「全面洗選蛋」取代「一次性包材」。農委會今宣示，已獲大成長城、卜蜂大型養雞業者支持，預計明後年就可達到國內雞蛋百分百洗選，屆時前端防疫機制完成，將檢討強制「一次性包材」必要性。
國內一年共有2000萬顆雞蛋，其中一半是盒裝洗選蛋，一半是散裝蛋，農委會副主委黃金城表示，今年底前將先達成75%的洗選蛋目標，明後年要出場雞蛋百分百都是洗選蛋。
他表示，如果能推動大型洗選廠，一次可洗百萬顆的話，每顆成本估只會多出0.1到0.2元，這部分農委會正評估給予補助。
農委會副主委陳吉仲進一步說，如果全面洗選蛋，那麼前端既然已經清洗病毒，後端是否再使用一次性包材就不那麼重要，「到時會檢討使用一次性包材必要性」。
因為未洗選蛋可能沾染禽流感病毒，為了避免大型蛋箱穿梭各養禽場撿蛋交叉感染，因此農委會3年前修正《動物傳染病防治條例》，規定「裝載生鮮禽蛋，應使用一次性之裝載容器或包材」，也就是要使用「紙蛋盤」、「塑膠盒」、「紙箱」等。但因受到蛋雞業者反彈，給予兩年緩衝期，到去年12月24日緩衝到期又給予6個月輔導期，農委會昨信誓旦旦7月一定會落實執行。
對於全面洗選蛋無法在今年達到百分百目標，黃金城解釋，養雞場多是農地，現在要蓋集中式洗選廠，就要做土地變更，這涉及國防部等跨部會、地方政府協商。
農委會說明，國內養雞場集中在彰化、屏東，這兩個地方會各有一個大型洗選廠，加上民間小型廠，今年可多250萬顆洗選蛋，因此年底可達成75%目標。之後配合土地變更，加上獲得大成長城、卜蜂等大型養雞業者支持蓋大型洗選廠，還有雲嘉南也會輔導成立中小型洗選廠，最快明年底就可達成百分之百洗選蛋目標。
(中時)
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