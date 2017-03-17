大陸最嚴食安法 20日上海啟動

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上海市政府新聞辦17日舉行記者會，上海副市長陳寅介紹《上海市食品安全條例》、《上海市建設市民滿意的食品安全城市行動方案》相關情況，20日起將全面執行這「史上最嚴」的食品安全地方法規。

陳寅表示，截至2016年底，全市食品生產、流通、餐飲企業共有食品生產經營許可證25.1萬張，主要食品風險監測總體合格率為97.3%，各監管部門共注銷和弔銷各類食品生產經營許可證1.4萬張，查處食品安全違法犯罪案件7240起，罰沒款金額1.63億元人民幣。

(旺報)