台南市一接獲登革熱通報 即啟動高規格防疫

台南市前年經歷嚴峻登革熱，儘管去年僅零星登革熱案例，但因為台南氣候溫暖多雨，適合登革熱病媒蚊孳生，為防堵境外移入登革熱病毒於社區中擴散為本土登革熱，台南市登革熱防治中心表示，只要一接獲登革熱通報，就會立即啟動相關防疫作為。

台南市長賴清德今天也在進行永康、仁德區里座談會時，特別針對仁德、永康過去曾經有較為嚴重的登革熱疫情，但，去年在所有人員努力之下成績很好，今年又到防疫的時刻，務必提早防備。他不僅關心登革熱噴藥發包狀況，也提醒噴藥人員抵達時要加以引導、確實紀錄路線，相關資訊必須公開透明，讓防疫更加周全。

賴清德強調，噴藥只是「起手式」，最重要還是社區動員，他說，顏純左顧問任副市長時，進入社區演講上百場，建立起清除病媒蚊孳生源的機制，希望大家要落實在社區當中，如此社區才會安全。

衛生局也提醒市民注意，當被醫院診所通報疑似登革熱時，必須配合防疫措施，未配合者將依傳染病防治法進行相關裁罰。衛生局並呼籲各醫院診所，可向衛生局申請登革熱快篩試劑，且請醫師特別注意是否有疑似登革熱症狀的病例，一旦發現疑似病患應立即通報衛生局，避免疫情在社區擴大感染。

(中時)