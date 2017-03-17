全球經濟續成長 二氧化碳排放連3年持平
國際能源總署（IEA）今天說，儘管全球經濟繼續擴張，2016年全球能源業二氧化碳排放量連續第3年持平。
法新社報導，IEA估計，去年二氧化碳排放量為321億噸。二氧化碳是全球暖化的主要罪魁禍首。
2016年全球經濟成長率3.1%，不過二氧化碳排放與先前兩年相同。
IEA指出，美國與中國二氧化碳排放均減少，歐洲則呈現穩定狀態，抵銷世界其他多數國家的增加量。美、中是全球最大的兩個能源使用與排放國。
路透社指出，美國排放量下滑3%，至1992年以來最低水準，主要拜頁岩氣使用上揚與再生能源取代煤炭之助。
中國排放量減少1%。儘管去年經濟成長6.7%，中國煤需求卻下降。
IEA表示，二氧化碳排放持平，原因是再生能源發電不斷上升、由煤炭改用天然氣、能源效率提升以及全球經濟架構改變。1060317
(中央社)
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