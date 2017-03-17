打擊旅遊亂象 廣州推一日遊導覽圖

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廣州旅遊市場非法一日遊、港澳游小廣告屢禁不止。廣州市旅遊局今年將透過發放30萬份手繪版「廣州一日遊」導覽圖，引導遊客到合法旅行社報名參團，同時也推動景區參與旅遊觀光巴士的經營配套。

在打擊方面，將聯合公安、工商、交通、發改等部門聯合執法，加強清除機場、地鐵出入口、車站、廣場等虛假廣告。

針對非法廣告亂象，近日廣州市旅遊局表示，今年將按照國家旅遊局統一要求，實施旅遊市場秩序整頓「升級行動」。

將施行「春季行動」、「暑期整頓」、「秋冬會戰」三個專項整治。除了嚴厲打擊違法違規行為，廣州市旅遊局今年也規範旅行社經營行為、擦亮誠信服務品牌。首先是精心組織、規範並推廣「廣州一日遊」。

並將30萬份手繪版「廣州一日遊」導覽圖，分送至各旅客服務中心，供遊客免費取閱，引導市民和外地遊客到合法旅行社報名參團。

推動景區參與旅遊觀光巴士的經營配套，協調推出「景區、巴士」套票，完善觀光巴士運營；也設立9個廣州旅遊集散中心站點，開通市區到周邊景區旅遊線路，為散客旅遊者提供便捷服務。

(旺報)