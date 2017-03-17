大甲警分局與大甲高工 聯合反毒、打詐
大甲警分局與大甲高工15日在鐵砧山辦理健行淨山及反毒、打詐誓師活動，由警分局副局長林裕宸、大甲區長劉來旺及大甲高工校長簡慶郎，帶領現場學生共同宣讀宣言，防制新興毒品及打擊青少年從事提款車手不法行為。
由於新興毒品及少年詐欺車手入侵校園層出不窮，資訊越來越發達，青年學子易因金錢利誘及好奇心驅使，遭有心人士利用進行犯罪行為，林裕宸希望校方、家長及學子能夠支持警察打詐及反毒的決心。
林裕宸表示，青少年不要充當詐欺提款車手，他說，防制毒品入侵校園一直是政府及警方非常重視的區塊，透過巡邏、守望勤務編排及建構維護校園師生安全機制，警民合作共同防制及打擊不法，同時歡迎學生報考警專及警大，投入警察工作行列。
簡慶郎表示，希望藉此健行淨山及反毒、打詐誓師活動讓師生遠離詐欺犯罪及毒品誘惑；劉來旺指出，警分局與學校聯手於鐵砧山辦理健行淨山及反毒、打詐誓師活動，提倡正當休閒戶外活動，有助於讓學生多接近大自然，遠離智慧型手機、電腦網路等詐欺犯罪及毒品誘惑。
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(中時)
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