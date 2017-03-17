暖警2天完成任務 幫老夫婦找到3外孫為愛女送終
台南佳里一對邱姓老夫婦的女兒日前因病過世，邱女生前有過兩段婚姻，分別生下一對女兒及一個兒子，因為與丈夫離異，孩子都不在身邊，邱姓老夫婦與外孫都失聯，內心願望就是能找到外孫回家奔喪，送女兒最後一程，兩人找上六安里里長林佩玲與佳里派出所，佳里派出所巡佐戴鵬益是尋人高手，僅花2天時間，就完成這尋人任務。
戴鵬益向邱老夫婦詢問有限的相關資料後，透過戶役政系統積極搜尋，並逐一比對可能的資料，終於找到3人，26歲的姐姐住在台南關廟、24歲的妹妹住在高雄旗山，同母異父的19歲弟弟則在台南南化找到。
戴鵬益一一打電話通知，3人還以為遇到詐騙集團，也不敢相信生母過世的消息，經過戴員耐心解釋，3人終於回到佳里相聚，但卻是要為母親送終，此時這對姊妹也才知道自己還有個弟弟，又看到年事已高的外公外婆，骨肉相認，充滿感慨。
心願得償，邱姓老夫婦總算放下心中大石，對於里長林佩玲與員警戴鵬益的奔走，心中充滿感激，深感社會仍充滿溫暖。
(中時)
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